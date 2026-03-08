Фардиев об итогах марафона на 50 км: Показали Сахалину стальной характер Татарстана!

Ильшат Фардиев

Фото: t.me/ski_tatarstan

Президент Федерации лыжных гонок Татарстана Ильшат Фардиев прокомментировал итоги заключительного дня чемпионата России, проходившего в Южно-Сахалинске с 25 февраля.

«Погода с ночи пыталась внести сумятицу в настрой спортсменов. Но у парней был огромный стимул, в том числе – сделать подарок из заснеженного Сахалина самым близким – мамам, бабушкам, женам, дочерям, женщинам-тренерам. Скорости и выносливость – вот главные характеристики марафона сегодняшнего дня», – приводит слова спортивного функционера пресс-служба федерации.

«Говорят, все, что весной закладывается, – растет и увеличивается, с первого месяца весны. Александр Большунов начал подготовку к празднованию своего 30-летия в новогоднюю ночь. В подарок всем женщинам с большим отрывом от соперников была завоевана 30-я медаль чемпионата страны в его биографии, и это золото, взятое с неимоверным отрывом от соперников! Это красиво!» – подчеркнул Ильшат Фардиев.

«По полной вложились в гонку вошедшие в двадцатку лучших – Сергей Ардашев, Виктор Иванов, Антон Тимашов, Андрей Ларьков. Спасибо, парни, что показали суровому Сахалину стальной характер Татарстана!» – заключил президент Федерации лыжных гонок РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Александр Большунов занял первое место в масс-старте на 50 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 года. Он преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 52,5 секунды.