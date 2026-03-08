Большунов стал чемпионом России в марафоне на 50 километров

Фото: t.me/ski_tatarstan

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, представляющий Республику Татарстан на домашних соревнованиях, занял первое место в масс-старте на 50 километров свободным стилем на чемпионате России по лыжным гонкам 2026 года, проходящем в Южно-Сахалинске.

Большунов преодолел дистанцию за 2 часа 15 минут 52,5 секунды. Вторым стал Андрей Мельниченко из Ханты-Мансийского автономного округа, отставший от победителя на 40,3 секунды.

Третье место занял Евгений Семяшкин из Республики Коми, отставание которого от победителя составило 41,2 секунды.

В топ-20 вошли еще четыре татарстанца. Сергей Ардашев пришел пятым с отставанием в 1 минуту 47,4 секунды. Виктор Иванов занял девятое место (отставание – 3 минуты 15,0 секунды), Антон Тимашов – 16-е (отставание – 5 минут 34,1 секунды), а Андрей Ларьков – 18-е (отставание – 6 минут 1,4 секунды).

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Южно-Сахалинске с 25 февраля и завершится сегодня, 8 марта.