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Фанис Нурмухаметов рассказал о помощи семье бойца СВО, выходящей за рамки господдержки
У семьи одного из бойцов СВО, уроженца Казани, сгорел дом из-за чего они остались без крыши над головой, однако руководство района не оставило их в беде, оказав помощь сильно выходящую за рамки государственной поддержки. Об этом сообщил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савинского районов Фанис Нурмухаметов на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту.
«Мы обратились к властям города и местным меценатам с просьбой о помощи этой семье, и сейчас заканчивается строительство нового дома для этой семьи», - сказал он.
Нурмухаметов отметил, что семья бойца состоит из его жены, маленького сына и пожилых родителей, из-за чего у них не было возможности самим решить проблему.
Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.
Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.
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