Фанис Нурмухаметов рассказал о помощи семье бойца СВО, выходящей за рамки господдержки

Фанис Нурмухаметов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

У семьи одного из бойцов СВО, уроженца Казани, сгорел дом из-за чего они остались без крыши над головой, однако руководство района не оставило их в беде, оказав помощь сильно выходящую за рамки государственной поддержки. Об этом сообщил глава администрации Авиастроительного и Ново-Савинского районов Фанис Нурмухаметов на первом телемарафоне «Все Свои» в поддержку службы по контракту.

«Мы обратились к властям города и местным меценатам с просьбой о помощи этой семье, и сейчас заканчивается строительство нового дома для этой семьи», - сказал он.

Нурмухаметов отметил, что семья бойца состоит из его жены, маленького сына и пожилых родителей, из-за чего у них не было возможности самим решить проблему.

Напомним, 17 октября в Татарстане проходит масштабная патриотическая акция в поддержку военной службы по контракту «ВСЕ СВОИ». Марафон длится целый день с 10.00 до 22.00 часов. Все желающие могут получить актуальную информацию о контрактной службе и СВО, а также узнать истории героев и ответы на вопросы о мерах социальной помощи и поддержки.

Полную трансляцию можно посмотреть на телеканале ТНВ, официальном сообществе ВКонтакте «Республика Татарстан», в социальных сетях, на «БИМ-радио», радио «Күңел», «Авторадио», «Ди-ФМ». Зрители смогут перейти на сайт heroes-tatarstan.ru, позвонить на горячую линию 117 или перейти по QR-коду в чат с контакт-центром по вопросу контрактной службы.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.