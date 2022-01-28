news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
28 января 2022  17:32
Дамир Садриев

Фанаты «Рубина» объявили о бойкоте матчей команды из-за введения Fan ID

news_top_970_100

Активная часть болельщиков «Рубина» заявила о бойкоте матчей команды, для посещения которых будет необходим паспорт болельщика Fan ID. Об этом движение фанатов казанского клуба рассказало в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Мы, активные фанаты казанского "Рубина", приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки», – говорится в заявлении.

По их словам, первоочередной и единственной целью бойкота является несогласие с решением внедрить систему Fan ID. При этом авторы поста отмечают, что продолжат поддерживать «Рубин» любыми другими доступными способами.

Напомним, ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Fan ID может не появиться в РПЛ.

#фк рубин #чемпионат России по футболу
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное