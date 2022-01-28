Фанаты «Рубина» объявили о бойкоте матчей команды из-за введения Fan ID

Активная часть болельщиков «Рубина» заявила о бойкоте матчей команды, для посещения которых будет необходим паспорт болельщика Fan ID. Об этом движение фанатов казанского клуба рассказало в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Мы, активные фанаты казанского "Рубина", приняли однозначное и единогласное решение выразить протест абсурдной инициативе чиновников и отказываемся от оформления Fan ID (паспорта болельщика), а следовательно и посещения любых спортивных мероприятий, для которых потребуется предоставление данной бумажки», – говорится в заявлении.

По их словам, первоочередной и единственной целью бойкота является несогласие с решением внедрить систему Fan ID. При этом авторы поста отмечают, что продолжат поддерживать «Рубин» любыми другими доступными способами.

Напомним, ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Fan ID может не появиться в РПЛ.