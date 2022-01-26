Депутат Журова заявила, что Fan ID может не появиться в РПЛ

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала возможное внедрение системы Fan ID на стадионы клубов Российской Премьер-Лиги. По словам Журовой, есть информация, что Fan ID может и вовсе не появиться в РПЛ.

«Я не люблю говорить в сослагательном наклонении, потому что это потом используется в заголовках. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято. Уже есть информация, что Fan ID в РПЛ и вовсе не будет. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!» — заявила депутат Госдумы в интервью «РБ-Спорт».

Напомним, ранее фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID.