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Спорт
26 января 2022  20:00
Дамир Садриев

Депутат Журова заявила, что Fan ID может не появиться в РПЛ

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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала возможное внедрение системы Fan ID на стадионы клубов Российской Премьер-Лиги. По словам Журовой, есть информация, что Fan ID может и вовсе не появиться в РПЛ.

«Я не люблю говорить в сослагательном наклонении, потому что это потом используется в заголовках. Говорю, как есть. Болельщики поэтому и начали бойкотировать матчи, хотя ничего не принято. Уже есть информация, что Fan ID в РПЛ и вовсе не будет. Это для международных соревнований! Исходя из ситуации, государство будет принимать решение, где вводить паспорт болельщика. Чемпионат России по футболу в законе ни разу не звучал!» — заявила депутат Госдумы в интервью «РБ-Спорт». 

Напомним, ранее фанаты «Спартака» объявили о бойкоте матчей из-за внедрения Fan ID.

#Футбол #чемпионат России по футболу
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