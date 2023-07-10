«Фанатов ЦСКА и „Зенита“ просим быть вежливыми»: Казань готовится к Суперкубку по футболу

Десять лет назад именно в эти дни столица Татарстана принимала XXVII Всемирную Универсиаду

Фото: © «Татар-информ»

«Жителей Казани уже не удивишь знаменитыми лицами»

Совещание мэр Казани Ильсур Метшин начал с воспоминаний о событиях десятилетней давности. Именно в эти дни столица Татарстана принимала XXVII Всемирную Универсиаду, объединившую более 9 тыс. спортсменов из 162 стран.

«Тогда, 10 июля, сборная России по плаванию завоевала три золотые медали, в том числе одну из них — наша Яна Мартынова, которая впоследствии много раз подтверждала свой высокий статус», — отметил градоначальник.

Метшин заметил, что к этим воспоминаниям очень приятно возвращаться. Тогда весь город был задействован в подготовке и проведении Универсиады.

«Мы превратились в настоящую столицу, получили закалку. Это золотые страницы нашей тысячелетней истории. Не каждый город не только в России, но и в мире имеет такие кейсы проведения масштабных мероприятий, которые изменили город и инфраструктуру», — отметил руководитель города.

Ильсур Метшин подчеркнул, что с момента Универсиады в 2013 году Казань стала площадкой для проведения различных международных событий Фото: kzn.ru

Ильсур Метшин подчеркнул, что с момента Универсиады в 2013 году Казань стала площадкой для проведения различных международных событий.

«Мы выросли до того, что можем провести не только спортивное, но и любое культурное мероприятие, бизнес-форум мирового уровня. Жителей уже не удивишь ничьими знаменитыми лицами. Казань становится площадкой проведения международных событий, и, конечно же, это большое достояние и большой опыт», — отметил он.

Метшин напомнил, что после начала спецоперации Казань временно лишилась каких-то международных турниров. Несмотря на это, город остается спортивной столицей.

Серия спортивных событий этой недели начнется с уличных игр Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Женская сборная России по футболу впервые сыграет в Казани

На этой неделе в Казани пройдет товарищеский матч по футболу между женскими сборными России и Ирана, Суперкубок России — 2023 по футболу и турнир по уличным экстремальным видам спорта. Деталями предстоящих событий поделился председатель Комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Линар Гарипов. Спикер уточнил, что зрителей ждут зрелищные состязания и настоящий спортивный праздник.

Серия спортивных событий начнется с уличных игр, в которых более 1 тыс. спортсменов из 45 регионов России покажут свое мастерство в экстремальных видах спорта. Призовой фонд составит 4 млн рублей. Соревнования пройдут с 13 по 17 июля в экстрим-парке «Урам». Для зрителей организуют культурную программу и автограф-сессии.

Линар Гарипов уточнил, что зрителей ждут зрелищные состязания и настоящий спортивный праздник Фото: kzn.ru

14 июля женская сборная России по футболу впервые сыграет на казанском поле. Их противником станет команда из Ирана. «Большой футбол возвращается на легендарный Центральный стадион. Женская национальная сборная России впервые сыграет в Казани. В ее составе выступит Алсу Абдуллина — полузащитник сборной России и английского клуба „Челси“. Начало игры в 15.30», — анонсировал событие Линар Гарипов.

Помимо этого, болельщиков ждет развлекательная программа, церемония открытия, розыгрыш лотереи и другие сюрпризы.

«Просим вести себя на улицах с уважением к городу»

Обладатель Суперкубка России по футболу определится 15 июля. Соревноваться за трофей на стадионе «Ак Барс Арена» будут действующий чемпион страны – команда «Зенит» и обладатель Кубка страны – ЦСКА.

«Зенит» и ЦСКА – самые титулованные участники Суперкубка страны: каждая команда забирала трофей по семь раз. Предстоящий матч выведет один из клубов вперед. По словам Линара Гарипова, последний раз команды встречались в Казани в 2016 году в финале Кубка России. Игра закончилась победой «Зенита» со счетом 4:1.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал болельщиков ЦСКА и «Зенита» быть «максимально вежливыми» на Суперкубке Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Матч за Суперкубок начнется в пять часов вечера, вход по билетам. «Паспорт болельщика», или Fan ID, для посещения игры не понадобится. Для зрителей это станет настоящим спортивным праздником, подчеркнул Гарипов.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал болельщиков ЦСКА и «Зенита» быть «максимально вежливыми» на Суперкубке. Он напомнил, что Казань очень хотела принять это соревнование. Предстоит большая организационная работа, в том числе для сотрудников правоохранительных органов.

«Болельщиков ЦСКА и „Зенита“ просим быть максимально активными только на трибунах. Болеть за футбол, болеть за родной клуб, но вести себя на улицах максимально вежливо и с уважением к городу», — призвал руководитель города.

Также Метшин посоветовал болельщикам учесть больше времени на дорогу до стадиона, так как в городе идут дорожные работы. «Футбол не отменяет обязательств по капитальному ремонту и строительству наших дорог», — заметил градоначальник.

Тимур Муллин доложил что на 1 июля этого года в качестве безработных официально зарегистрировано почти 2,5 тыс. человек Фото: kzn.ru

«Уровень медианной заработной платы в Казани составил 45 тыс. рублей в месяц»

О ситуации на рынке труда в городе по итогам первого полугодия доложил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин. Так, в Казани на 1 июля этого года в качестве безработных официально зарегистрировано почти 2,5 тыс. человек — это в полтора раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень регистрируемой безработицы по городу на начало июля составил 0,38%.

В поисках работы за первое полугодие в центры занятости обратилось 5,4 тыс. человек, что на 4 тыс. меньше, чем за аналогичный период 2022 года. Из них трудоустроено 3,8 тыс. граждан. Доля трудоустройства составляет 71%.

Наибольший показатель наблюдается в отраслях торговли, промышленности, транспорта и логистики, образовании, предоставлении персональных услуг. Численность рабочей силы в Казани с 2022 года выросла с 643 до 649 тысяч человек.

В поисках работы за первое полугодие в центры занятости обратилось 5,4 тыс. человек Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Уровень медианной заработной платы в Казани по итогам первого полугодия составил 45 тыс. рублей в месяц — это на 20% больше аналогичного показателя прошлого года. По словам спикера, наиболее высокие заработные платы наблюдаются в сферах производства, строительства, в транспорте и логистике, а также в IT-области.

Уровень конкуренции среди работодателей выше всего в маркетинге и рекламе, IT-сфере и продажах, строительстве, сфере транспорта и логистики. По словам докладчика, в годовом эквиваленте по всем этим отраслям зарегистрирован рост средней зарплаты.

«Мы должны быть городом-магнитом»

Восполнить дефицит специалистов на рынке труда в Казани могут иногородние работники. Как заявил Ильсур Метшин, столица Татарстана должна стать магнитом, куда переезжают как студенты, так и готовые соискатели. Также на перспективу необходимо вести профориентацию со старшеклассниками.

По словам градоначальника, дефицит соискателей сегодня — повсеместное явление. Больше всего страдают промышленные предприятия. Также нехватку рабочих и специалистов сегодня ощущают отели и кафе.

Нехватку рабочих и специалистов сегодня ощущают отели и кафе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Данный вопрос ранее обсуждался и на Совете Безопасности у Президента. Это главный вызов на сегодняшний день и для крупного бизнеса, и представители малого и среднего бизнеса говорят об этом на встречах», — обратил внимание на проблему Ильсур Метшин.

Он заметил, что у Казани есть хорошие перспективы для привлечения специалистов разного уровня.

«За его величество человека всегда будут бороться. У этой коллаборации из желания работодателей и нашей поддержки должны быть результаты, — заявил Метшин. — Частично восполнить недостаток специалистов может привлечение иногородних специалистов. В этом плане Казань имеет хорошую перспективу. Мы должны быть городом-магнитом, куда переезжают не только студенты, но и специалисты разного уровня. Наша задача, чтобы Казань выбирали местом переезда, приложения своих усилий, чтобы нашими жителями активно становились семьи с детьми».

Наиль Минвалеев доложил, что с апреля в Казани возобновилась автоматическая фиксация парковки транспорта на газонах и детских площадках Фото: kzn.ru

«Дедлайн — месяц. Я не жду долгого раскачивания по работе»

Начальник Управления административно-технической инспекции города Наиль Минвалеев доложил, что с апреля в Казани возобновилась автоматическая фиксация парковки транспорта на газонах и детских площадках. За три месяца мониторинга зарегистрировано уже свыше 11 тыс. правонарушений.

Спикер подчеркнул, что нарушения продолжаются, несмотря на большое количество парковок, оборудованных по программе «Наш двор». Однако в сравнении с предыдущим годом цифра все же оказалась ниже. «Вместе с тем очень часто машины ставят на земельные участки, которые по факту являются газонами, но не имеют юридического подтверждения», — заметил докладчик.

«Вместе с тем очень часто машины ставят на земельные участки, которые по факту являются газонами, но не имеют юридического подтверждения» Фото: © «Татар-информ»

Отдельно он остановился на лесопарке Лебяжье. По итогам прошлого года здесь было зарегистрировано более 1,2 тыс. нарушений, в этом году — уже 721. Минвалеев напомнил, что из-за жаркой погоды число отдыхающих регулярно растет, из-за чего кратность объездов территории возле озер увеличивается.

Также в Казани выросло число нарушений содержания контейнерных площадок — с 9 до 48, наблюдались проблемы по своевременному вывозу мусора.

Также в Казани выросло число нарушений содержания контейнерных площадок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ильсур Метшин призвал решить проблему в течение месяца. Градоначальник выразил надежду, что ситуация изменится в лучшую сторону благодаря новому руководству УК «ПЖКХ», которую возглавил депутат Казгордумы Евгений Чекашов. Его представили неделю назад на совещании в мэрии.

Метшин поручил до августа вернуться к порядку в поселках и городе. «Я не жду долгого раскачивания по работе. Дедлайн — месяц. С середины августа, до Дня города, чтобы мы видели полный порядок и в поселках, и на территориях всех управляющих компаний независимо от форм собственности в городе», — резюмировал мэр.