В Казани стартовал суд по делу об аферах с установкой надгробий для ветеранов войны

Советский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела о масштабных аферах с установкой надгробий для ветеранов Великой Отечественной войны. На скамье подсудимых – бывший работник военного комиссариата Игорь Скороход и его подельник Борис Тутаев. В деле фигурирует еще один человек, Вадим Муслимов, однако мужчина находится в бегах, его объявили в международный розыск.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

По версии следствия, с 2012 по 2013 годы подсудимые предоставляли в военкомат вымышленные данные умерших ветеранов войны, чтобы получить возмещение затрат на установку надгробий.

За год им удалось получить выплаты на 500 могил. Общую сумму ущерба следствие оценило почти на 40 миллионов рублей. Аферу удалось вскрыть сотрудникам УЭБ и ПК МВД по РТ.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Помимо этого, в деле есть эпизод с хищением пенсий военнослужащим. В этом случае следствие оценило ущерб в полтора миллиона рублей.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Ожидается, что сегодня зачитают обвинительное заключение, после чего суд приступит а допросу потерпевших и свидетелей. Оба подсудимых находятся под подпиской о невыезде, свою вину они не признают.