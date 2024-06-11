Фальков в Казани: Студенты едут учиться в ту страну, чьи дипломы признаются на их родине

Валерий Фальков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Главная задача — дать возможность студентам из стран БРИКС получать образование в России. Об этом заявил журналистам глава Минобрнауки России Валерий Фальков на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Этому способствует, с одной стороны, наличие межправсоглашений. Потому что студенты всегда с удовольствием едут получать образование в ту страну, дипломы которой признаются в их родной стране. А чтобы дипломы признавались, нужны межправсоглашения. С коллегами из Египта сегодня этот вопрос обсуждали», — рассказал министр науки и высшего образования.

Фальков отметил, что необходимо обеспечить комфортные условия проживания иностранных студентов в период их обучения в российских вузах. Поэтому сегодня на полях форума он ознакомил министров образования стран БРИКС с планами по строительству кампусов и ремонтом общежитий до 2030 года.

Помимо этого, по словам спикера, один из приоритетов в области высшего образования — создание совместных университетов со странами БРИКС или открытие филиалов ведущих российских вузов за рубежом.

Фальков добавил, что в сфере науки с министрами образования стран БРИКС обсуждается возможность совместного использования инфраструктуры класса «мегасайенс». «Россия в этом смысле очень интересный партнер для стран БРИКС. У нас уже есть целый ряд таких больших объектов. И еще несколько объектов строится, будут введены в ближайшее время», — подчеркнул он.

Еще одно направление для сотрудничества России с другими странами БРИКС в области науки и образования — создание совместных исследовательских программ. «Практически со всеми странами имеем двустороннюю повестку. И сейчас на фоне этого отдельно обсудим новые проекты. Как правило, это грантовые программы и разные новые исследовательские проекты, которые соответствуют интересам каждой из стран», — уточнил глава Минобрнауки.

Россия планирует увеличить количество иностранных студентов до 500 тыс. к 2030 году. Такую задачу поставил Президент РФ Владимир Путин.