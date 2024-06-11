Фальков в Казани: Египет и ОАЭ заинтересованы в открытии филиалов вузов России

Валерий Фальков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Египет и Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в открытии филиалов российских вузов. Об этом заявил журналистам глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на II Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.

«Одно из направлений нашего сотрудничества, в котором заинтересованы представители стран БРИКС, — это открытие филиалов российских вузов. Мы обсуждаем разные форматы присутствия российских университетов в других странах. Но сегодня на площадке в Казани обсуждалось сотрудничество именно с Египтом и ОАЭ», — рассказал министр науки и высшего образования.

Фальков напомнил, что в прошлом году в Каире открылись филиалы Санкт-Петербургского государственного университета и Казанского федерального университета. «Сейчас обсуждается открытие еще нескольких филиалов», — отметил он.

Глава Минобрнауки добавил, что Российский экономический университет имени В. Г. Плеханова открывает филиал в Дубае. Кроме того, ведется работа по открытию Российского университета в Абу-Даби. «Это будет университет, на площадке которого ведущие российские вузы будут реализовывать свои программы. В частности, шесть таких программ мы уже с коллегами из ОАЭ согласовали. Конечно, это те программы, в которых они заинтересованы, исходя из своих стратегических документов, исходя из своих стратегических целей и задач», — подчеркнул он.

По словам Фалькова, в части высшего образования Россия заинтересована, чтобы как можно больше студентов из стран БРИКС приезжали и обучались по программам в российских университетах. «И такой интерес есть. Сегодня мы провели соответствующие переговоры с коллегами из Египта, ОАЭ. Количество студентов из Египта у нас каждый год существенно увеличивается», — заключил он.