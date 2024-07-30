Фальков призвал закрепить на законодательном уровне статус молодого специалиста

В России необходимо закрепить на законодательном уровне статус молодого специалиста, чтобы решить проблему обеспечения экономики страны кадрами. Об этом заявил министр образования и науки РФ Валерий Фальков, выступая на правительственном часе в Государственной Думе, сообщает ТАСС.

«<...> нам стоит всем вместе подумать, чтобы закрепить на законодательном уровне статус молодого специалиста, это очень важно <...>. Предлагаю вместе с депутатами Госдумы до конца этого года проработать вопрос <...>», — подчеркнул глава Минобрнауки.

По мнению министра, необходимо юридически определить права и обязанности молодого специалиста, закрепить дополнительные гарантии и меры поддержки. Первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков в ответ сразу же предложил создать профильную рабочую группу.

Фальков также призвал «в условиях беспрецедентного дефицита кадров на рынке труда» и «накопившихся диспропорций в части подготовки» обеспечить гарантированное трудоустройство тем, кто учится в вузах по бюджетным программам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Агентство стратегических инициатив предложило сосредоточить решение проблемы кадров на региональном уровне. Запуск нового национального проекта «Кадры» в феврале этого года анонсировал Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.