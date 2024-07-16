АСИ предложило сосредоточить решение проблемы кадров на региональном уровне

Фото: пресс-служба АСИ

Агентство стратегических инициатив на стратегической сессии субтрека «Кадры» трека «Качество жизни. Новые горизонты» представило новую модель подготовки кадров в регионах России с учетом проектируемых национальных проектов. Мероприятие прошло в ходе проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2024», сообщает пресс-служба ведомства.

В числе экспертов были представители правительств и вузов, институтов развития и бизнеса из Сахалинской области, Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Калужской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, Татарстана, Челябинской области.

«Национальный проект „Кадры” имеет горизонт до 2030 года, но долгосрочная перспектива задач, которые касаются темы кадров и рынка труда, конечно, идет значительно дальше. У нас ряд предпосылок, вызовов, с которыми мы работаем, в том числе необходимость развития платформ занятости и создания базы данных об умениях граждан и их реальной стоимости», — пояснила заместитель директора направления «Молодые профессионалы» АСИ Юлия Ханьжина.

«В контексте дефицита кадров и низкого уровня производительности труда, здесь нужны системные решения, учитывающие в том числе те категории и группы граждан, которые сейчас не задействованы. Важно и продумывать сервисы, которые мы можем предлагать тем, кто хочет профессионально двигаться, работать, несмотря, например, на возраст и определенные жизненные ситуации. Рынок труда — не только студенты и молодежь, это все трудоспособное население страны», — подчеркнула она.

Руководитель трека «Кадры» — директор Центра молодежных инициатив АСИ Александр Вайно отметил, что в рамках обсуждения с Правительством РФ предложений в проектируемые национальные проекты часто поднимаются темы подготовки кадров, кадрового дефицита и активного вовлечения молодежи в ключевые отрасли экономики. И это не только профильный нацпроект «Кадры»: кадровая политика учитывается при достижении национальных целей «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности», «Устойчивая и динамичная экономика», «Цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы», «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».

Более того, вопрос восполнения кадрового дефицита — в первую очередь вопрос внутрирегиональной политики и межрегиональных отношений, уверен Вайно. По его мнению, он должен ориентироваться не только на молодежь, выпускников вузов и ссузов, но и на людей более старшего, в том числе предпенсионного возраста.

«Агентством предлагается новый подход к решению этого комплекса задач, который заключается в учете мероприятий национальных проектов на уровне субъекта, приземлении конкретных его мероприятий на региональный уровень в соответствии со стратегиями экономического развития. Предлагаемая модель включает трехуровневую концепцию прогнозирования и минимизации кадрового дефицита. Целью мероприятий в рамках данной модели является регулировка рынка труда, сближение спроса и предложения, а главным принципом — опережающая подготовка кадров с учетом реальной потребности регионов, межрегиональная координация и обмен кадрами», — объяснил Александр Вайно.

Согласно концепции, главным регулирующим органом должны стать структуры на уровне федеральных округов, которые будут координировать мероприятия исходя из потребностей регионов, формировать задания по количеству студентов, привлечению работодателей к формированию целевых мест, работать с образовательными программами и профстандартами и передавать решения региональным органам власти.

«Эта модель призвана помочь в вопросе снижения кадрового дефицита в ключевых отраслях экономики региона и сформировать подходы к привлечению перспективных молодых ребят из соседних регионов, сформировав как итоговый продукт проект повышения привлекательности региона с точки зрения профессиональной самореализации», — уточнил Вайно.

По итогам обсуждения экспертов модель будет представлена на итоговой сборке результатов трека, предложена к учету при подготовке мероприятий национального проекта «Кадры» и составлении дополнительных показателей по трудоустройству в отраслевые национальные проекты.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Сейчас в стране готовятся новые нацпроекты.