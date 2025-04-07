Фальков о РВФ: Рассчитываем, что будет диалог с участием представителей реального сектора

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в 2024 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Доме Правительства РТ состоялось заседание оргкомитета XIX Российского венчурного форума. Провел его по видеосвязи министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Татарстан на заседании представляли Премьер-министр РТ Алексей Песошин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и другие члены оргкомитета, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Федеральный министр напомнил, что с 2025 года в России реализуются новые национальные проекты, направленные на технологическое лидерство в таких направлениях, как химия, космическая отрасль, авиа- и судостроение, энергетика, обеспечение продовольственной безопасности, фармацевтика и другие. «Основное – это создавать продукты нового поколения», – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«С одной стороны, многое уже проделано в части развития технологического предпринимательства в университетах. С другой стороны, мы знаем, что венчурное финансирование сегодня переживает не лучшие времена по целому ряду причин. Так или иначе, венчурное финансирование – это один из инструментов поддержки стартапов и, как следствие, технологического развития», – констатировал Фальков.

По его словам, в прошлом году уже началась дискуссия, как не упустить интересные проекты с хорошими результатами из орбиты внимания и, используя эффективные инструменты, поддержать на соответствующих стадиях. «Важно, чтобы в этом году мы продолжили диалог», – сказал глава Минобрнауки РФ.

Он также отметил, что Татарстан – регион с развитой экономикой, а Приволжский федеральный округ в целом – некая территория опережающего промышленного развития. «Поэтому мы рассчитываем, что это будет диалог не только представителей высшей школы, сферы исследования и разработок, но и представителей реального сектора», – уточнил Фальков.

Кроме того, Фальков выразил уверенность в том, что подготовка к форуму проведена на традиционно высоком уровне, поскольку Татарстан имеет большой опыт проведения подобных мероприятий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Директор Инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан Дамир Галиев выступил с докладом о статусе подготовки к XIX Российскому венчурному форуму. РВФ пройдет с 9 по 11 апреля в Казани, главная задача события – развитие в стране инструментов поддержки технологического предпринимательства. В рамках деловой программы запланировано более 50 мероприятий и 20 дополнительных выступлений по восьми тематическим направлениям. В дискуссиях примут участие более 260 спикеров из таких стран, как Австрия, Беларусь, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан и так далее.

Нулевой день форума пройдет 9 апреля в городе Иннополисе. Программа включает обсуждение финансирования стартапов на ранних стадиях и презентации компаний-резидентов ОЭЗ «Иннополис». Если в прошлом году нулевой день форума привлек более 300 участников, то этом их ожидается около 600.

Основная программа форума стартует 10 апреля на площадке МВЦ «Казань Экспо». Пленарная сессия пройдет в новом формате, она будет включать четыре блока. Первый из них окажется посвящен перспективам развития и ключевым технологическим трендам. Второй пройдет в формате мотивационной лекции. Третий блок будет включать тематические дискуссии с обсуждением трансформации Платформы технологического предпринимательства и анализом состояния венчурного рынка. Четвертый блок – мотивирующая лекция стартапа.

В пленарном заседании примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Раис РТ Рустам Минниханов, генеральный директор «РВК» Анатолий Браверман, партнер инвестиционной компании KAMA FLOW Евгений Борисов, генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер» Алексей Парабучев, управляющий партнер венчурного фонда «Восход» Руслан Саркисов, председатель совета директоров «РТФ» Вадим Куликов, генеральный директор фонда инфраструктурных и образовательных программ Алексей Тихонов, генеральный директор «БАРС Груп» Тимур Ахмеров, главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, генеральный директор фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Сергей Поляков и другие.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В программу включены новые форматы – такие как короткие образовательные лекции TechShorts, «Венчурные игры» и интерактивные мероприятия для студентов. Для последних впервые будет организована ярмарка вакансий, где ведущие образовательные учреждения и компании представят карьерные возможности и проведут специальные активности с призами.

Предполагается, что Российский венчурный форум посетят более 5000 участников из 25 стран. В этом году заявки на участие подало рекордное количество российских стартап-проектов – 1032, что втрое больше, чем в минувшем году. География проектов охватывает Россию, Армению, Беларусь, Израиль, Казахстан, Катар, ОАЭ, Турцию и Узбекистан. Большая часть стартапов находится на стадии MVP или первых продаж (63%), а наиболее популярным направлением стали решения на основе искусственного интеллекта (44%). Лидирующими регионами по количеству заявок стали Москва, Республика Татарстан и Ленинградская область.

По итогам конкурсного отбора для участия в демодне форума приглашены более 150 стартап-проектов, в том числе 15 иностранных из пяти дружественных стран. Важной частью форума станет «Венчурный сборник – 2025», в который войдут научно-исследовательские работы по актуальным вопросам развития технологического предпринимательства. К его составителям поступило более 190 статей.