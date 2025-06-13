news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 13 июня 2025 14:43

Фальков: Минобрнауки РФ выделило региональным вузам более 70% бюджетных мест

Читайте нас в
Телеграм
Фальков: Минобрнауки РФ выделило региональным вузам более 70% бюджетных мест
Валерий Фальков в 2024 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министерство науки и высшего образования РФ выделило около 73% от общего числа бюджетных мест в 2025/2026 учебном году региональным вузам. Об этом рассказал руководитель ведомства Валерий Фальков, передает РИА Новости.

«Количество бюджетных мест у нас остается беспрецедентно высоким. Более 600 тыс. мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей. И 73% из них направлены в регионы», – заметил министр, назвав последний показатель «очень хорошей новостью».

При этом, по оценке Фалькова, сейчас возможность поступить на бюджетные места в российские университеты является одной из самых высоких за последние годы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Казанский федеральный вошел в топ-5 региональных вузов России с наибольшим числом бюджетных мест в наступающем учебном году.

читайте также
Фальков прокомментировал новый подход к распределению бюджетных мест в вузах
Фальков прокомментировал новый подход к распределению бюджетных мест в вузах
КФУ оказался среди вузов с наибольшим числом бюджетных мест на 2025/2026 год
КФУ оказался среди вузов с наибольшим числом бюджетных мест на 2025/2026 год
#Минобрнауки РФ #поступление в вузы #приемная кампания
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

Какие страны татарстанцы могут посетить без оформления визы

12 июня 2025
Делегация из Казани отправилась в Иран перед атакой Израиля

Делегация из Казани отправилась в Иран перед атакой Израиля

13 июня 2025