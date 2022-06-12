«Мы можем только объединиться, чтобы выстоять»: какое значение приобрел День России?

В условиях небывалого давления на страну отмечается сегодня День России. Корреспонденты «Татар-информа» собрали мнение экспертов о том, какие новые объединяющие смыслы появились у праздника за 30 лет его существования.

В 2022 году Татарстан отметит День России масштабными и многочисленными мероприятиями Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Президентом РТ поставлена задача широко отпраздновать этот праздник»

День России появился в нашей стране в 1992 году, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документ был принят участниками Первого съезда народных депутатов РСФСР в 1990 году и стал основой для конституционной реформы в новой, независимой Российской Федерации.

Непосредственная трансформация этой даты в праздничную состоялась 11 июня 1992 года, когда вышло постановление Верховного Совета РФ. В сентябре того же года были внесены изменения в Кодекс законов о труде (прообраз нынешнего Трудового кодекса), а 12 июня 1998 года первый Президент РФ Борис Ельцин в телевизионном обращении предложил именовать праздник как «День России».

Как сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова, в 2022 году Татарстан отмечает эту знаковую дату масштабными и многочисленными мероприятиями.

День России появился в нашей стране в 1992 году, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

«Президентом РТ поставлена задача широко отпраздновать этот праздник. Например, в Казани будет большое количество мероприятий. Это и концерты на разных площадках, праздничный салют и другие активности. Традиционно активное участие в этом будет принимать Дом Дружбы народов РТ, когда они с творческими коллективами разных национальностей демонстрируют все многообразие нашей страны», – пояснила Галимова.

Также множество мероприятий организовано и в муниципалитетах республики. В частности, в рамках Сабантуев, которые проходят в этот день в целом ряде районов республики.

«Подразумеваются интерактивные площадки на территории республики, где можно будет познакомиться в том числе и с историей самого праздника – Дня России», – резюмировала Галимова.

На протяжении многих лет значение праздника День России вызывало дискуссии в обществе – многие не понимали его важности Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«День России сейчас приобрел совершенно новый смысл»

По словам депутата Государственной Думы от Татарстана Айрата Фаррахова, на протяжении многих лет значение праздника День России вызывало дискуссии в обществе – многие не понимали его важности и связанных с ним исторических событий. Но в этом году все изменилось.

«Сегодня День принятия Декларации о суверенитете России, этот день независимости нашей страны приобретает совершенно новый смысл», – считает народный избранник.

Фаррахов пояснил, что имеет в виду те внешние обстоятельства, которые сложились для нашей страны после начала специальной операции на Украине. За последние месяцы Россия столкнулась с беспрецедентным экономическим и политическим давлением со стороны целого ряда государств. Но их недружественные действия, в том числе в далеких от политики сферах спорта, культуры и гуманитарного сотрудничества, лишь сплотили российское общество.

Айрат Фаррахов: «День России, который напрямую связан с суверенитетом и независимостью нашей страны, будет приобретать абсолютно новое наполнение, нежели во все предыдущие годы» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Эти антироссийские действия в итоге приводят мир к глобальным проблемам. И в таких условиях мы можем только объединиться, чтобы выстоять перед внешними вызовами и доказать, что Россия – суверенная великая держава. Поэтому 12 июня, День России, который напрямую связан с суверенитетом и независимостью нашей страны, будет приобретать абсолютно новое наполнение, нежели во все предыдущие годы», – резюмировал Айрат Фаррахов.

«Россия доказывает всему миру способность защищать и сохранять самобытность и культуру разных народов»

Рост реального значения даты 12 июня отметила и председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«С каждым годом День России наполняется новыми смыслами, событиями и новым отношением общества к самому празднику. Еще некоторое время назад этот праздник считался молодым, но сегодня эта оценка уже изменилась – 12 июня по праву считается главным государственным праздником Российской Федерации», – отметила Валеева.

Постепенная трансформация праздничной даты 12 июня привела к тому, что связанные с ней торжества сегодня являются живыми, неформальными Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По ее словам, постепенная трансформация праздничной даты 12 июня привела к тому, что связанные с ней торжества сегодня являются живыми, неформальными и вызывающими неподдельный интерес у россиян.

«И каждый хочет внести свою лепту в празднование этой даты, будь то концерты, шествия, акции, флешмобы. Каждый россиянин стремится участвовать в этом событии», – пояснила Зиля Валеева.

Отдельно глава Общественной палаты РТ остановилась на тех обстоятельствах, которые делают нынешний День России особенным. Это не только события на внешнем треке, но и эпохальные даты внутри самой страны. В том числе 1100-летие принятия ислама Волжской Булгарией.

«Россия сегодня доказывает всему миру свою способность защищать и сохранять разные народы, разные культуры, их самобытность и культурный код. Эти направления ранее были закреплены в поправках к Конституции РФ, а сейчас реализовались на практике через масштабные празднования 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, которые проходят в Татарстане и целом ряде других регионов», – отметила Валеева.

Зиля Валеева: «Россия сегодня доказывает всему миру свою способность защищать и сохранять разные народы, разные культуры, их самобытность и культурный код» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Она напомнила, что в ходе этих мероприятий в республике побывали представители десятков стран со всего мира.

«Это лучший ответ на внешнее давление, на ложь и фейки о том, что такое сегодняшняя Россия. Поэтому День России сегодня актуализировался и стал настоящим народным праздником», – заключила Зиля Валеева.

«Люди празднично настроены по отношению к этой дате»

За 30 лет существования Дня России в экспертном сообществе не раз возникали дискуссии о его наполнении и значении. Одна из точек зрения здесь – возможная «сухость» праздничной даты, связанная с непониманием людей истории ее возникновения. Такого мнения придерживается политолог Михаил Виноградов. «Это в большей степени аппаратный праздник, нежели массовый», – выразил он мнение в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

С такой точкой зрения не согласен председатель Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров. По его словам, и в этот, и в предыдущие годы жители республики воспринимали эту дату как настоящее, живое событие.

Тимур Кадыров: «День России популярен, это хороший фактор объединения для всех народов, проживающих у нас в стране» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«День России всегда отмечался с размахом и положительно воспринимался нашими жителями. Как организатор одного из событий в рамках данного праздника, могу с уверенностью сказать, что люди действительно празднично настроены по отношению к этой дате, они радуются и активно проводят это время. День России популярен, это хороший фактор объединения для всех народов, проживающих у нас в стране», – объяснил Кадыров.

В пример он привел проводимый в Казани 12 июня Парад Дружбы народов. На Кремлевской набережной в татарстанской столице собираются представители разных народов (в прошлом году их было более 1 тыс. человек), чтобы пройти в едином шествии и принять участие в этнокультурном фестивале.

В честь Дня России на Кремлевской набережной в столице Татарстана проводят Парад Дружбы народов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Рост национального сознания сегодня очевиден»

По словам доктора политических наук, профессора, завкафедрой конфликтологии КФУ Андрея Большакова, День России с исторической точки зрения носит двойственный характер. С одной стороны, день принятия Декларации о государственном суверенитете РФ фактически положил начало распаду СССР.

«С другой стороны, у нас нет другого дня рождения современной России, и теперь это национальный праздник, который объединяет россиян. Думаю, что рост национального сознания сегодня очевиден. Это связано с проведением специальной военной операции и гибридной войны Запада против нашей страны, которую Россия не имеет права проиграть», – объяснил свою точку зрения эксперт.

Андрей Большаков: «Теперь это национальный праздник, который объединяет россиян. Думаю, что рост национального сознания сегодня очевиден» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

По мнению Большакова, текущая трансформация на внешнеполитической арене неизбежно усилит роль нашей страны на постсоветском пространстве.

«И как новый центр силы Россия обязана иметь подобные праздники. Поэтому позитивное звучание даты 12 июня со временем будет только возрастать», – заключил Андрей Большаков.