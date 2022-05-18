«Фактически создали новую машину»: Чемезов рассказал Путину о модернизации Ту-160М

В 2021 году «Ростех» завершил глубокую модернизацию Ту-160М с новым двигателем НК-32. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным доложил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Мы фактически создали новую машину. Остался только прежний внешний вид, а так, по сути, там всё новое: и двигатель новый, и бортовое оборудование, заменены все агрегаты», — рассказал глава корпорации.

Он добавил, что была оцифрована вся документация, поскольку последняя машина была выпущена на Казанском заводе в 80-х годах прошлого века.

Чемезов также рассказал, что за прошедший год структуры «Ростеха» завершили разработку 233 инновационных продуктов, в том числе самолет МС-21—300 с крылом из российского композита, боевой беспилотник «Охотник».

За 2021 год было оформлено 834 патента и 474 ноу-хау. По словам Чемезова, совокупный объем инвестиций на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы достиг 170 млрд рублей, передает пресс-служба Кремля.

Ранее заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Борисов в ходе своего визита на Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова сообщил, что в 2022 году планирует выпустить два Ту-160 — один новый и один модернизированный.