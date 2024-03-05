Фаиль Бердиев из Астрахани: Татарстан нас не оставляет без поддержки

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Глава села Осыпной Бугор (Яр-Түбә) Приволжского района Астраханской области Фаиль Бердиев на пленарном заседании XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел рассказал о постоянной поддержке Татарстана.

«В прошлом году Всероссийский сельский Сабантуй прошел у нас. Хочу выразить огромную благодарность Раису Татарстана. Без вашей помощи мы не смогли бы организовать такие праздники. Татарстан не оставляет нас без поддержки. Не забываете и старших, и молодое поколение. Другие национальные центры смотрят на нас с белой завистью. “Большое счастье, что у вас есть Татарстан”, - говорят они», - рассказал Бердиев.

Сын Фаиля Бердиева Азамат в прошлом году погиб на специальной военной операции. Он был удостоен звания Героя России посмертно.

«Мой сын Азамат любит Казань, Татарстан. После госпиталя всего несколько дней побывал дома, и вернулся в Казань», - сказал он.

После Фаиль Бердиев прочитал строки из стихотворения «С чего начинается Родина», тем самым подчеркнув, что воспитание детей - это ответственность семьи и школы.

«Если не научим детей хорошему, плохому найдется кому их научить», - сказал спикер.

Напомним, 5 марта в центре «Корстон» проходит пленарное заседание XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел. В заседании принимает участие Раис Татарстана Рустам Минниханов. По данным, приведенным председателем Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева, в съезде принимают участие 800 делегатов из 44 регионов России и 5 зарубежных стран. В этом году сход проводится совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Автор: Гелюза Ибрагимова