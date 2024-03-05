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Экономика 5 марта 2024 11:53

Минниханов ознакомился с выставкой продукции предпринимателей татарских сел

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Минниханов ознакомился с выставкой продукции предпринимателей татарских сел
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел посетил выставку «Татар базары», где представлена продукция ремесленников и предприятий, основанных татарами в разных регионах России.

На выставке в торговом центре «Корстон» руководителя республики встретили татары Бардымского района Пермской области. В этом году Пермская область принимает Всероссийский сельский Сабантуй, поэтому на форуме из этого региона участвует большая делегация.

В XII Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел принимают участие 800 делегатов. Отметим, что 5 марта в «Корстоне» состоится пленарное заседание форума, в котором примет участие Рустам Минниханов.

Гелюза Ибрагимова

Фоторепортаж: Салават Камалетдинов
#Рустам Минниханов #предприниматели #Казань #корстон
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