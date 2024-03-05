Минниханов ознакомился с выставкой продукции предпринимателей татарских сел

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел посетил выставку «Татар базары», где представлена продукция ремесленников и предприятий, основанных татарами в разных регионах России.

На выставке в торговом центре «Корстон» руководителя республики встретили татары Бардымского района Пермской области. В этом году Пермская область принимает Всероссийский сельский Сабантуй, поэтому на форуме из этого региона участвует большая делегация.

В XII Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел принимают участие 800 делегатов. Отметим, что 5 марта в «Корстоне» состоится пленарное заседание форума, в котором примет участие Рустам Минниханов.

Гелюза Ибрагимова