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Минниханов ознакомился с выставкой продукции предпринимателей татарских сел
Раис Татарстана Рустам Минниханов в рамках XII Всероссийского схода предпринимателей татарских сел посетил выставку «Татар базары», где представлена продукция ремесленников и предприятий, основанных татарами в разных регионах России.
На выставке в торговом центре «Корстон» руководителя республики встретили татары Бардымского района Пермской области. В этом году Пермская область принимает Всероссийский сельский Сабантуй, поэтому на форуме из этого региона участвует большая делегация.
В XII Всероссийском сходе предпринимателей татарских сел принимают участие 800 делегатов. Отметим, что 5 марта в «Корстоне» состоится пленарное заседание форума, в котором примет участие Рустам Минниханов.
Гелюза Ибрагимова
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