Фадеев: школы должны иметь право отчислять учеников за «неуд» по поведению
Школы должны получить механизм отчисления учеников за неудовлетворительную оценку по поведению, если она не исправлена. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, передает ТАСС.
Фадеев пояснил, что сейчас ведутся дискуссии о роли оценки поведения в воспитательном процессе и о том, должна ли она влиять на поступление в вузы. По его словам, главная задача – защитить учителя от оскорблений, нападений и срыва уроков.
«Моя позиция, что в первую очередь неудовлетворительная оценка за поведение должна защитить учителя», – сказал Фадеев.
Он также отметил, что теоретически школа и педагогический совет и сегодня имеют возможность отчислить хулигана, который не исправляет поведение, но на практике это почти не происходит.
«Это вопрос, будем ли мы добиваться того, чтобы школа могла такого хулигана отчислить. Я считаю, что да. Таких молодых людей немного, но они очень сильно влияют на общественную среду, на отношение к учительскому сообществу, к педагогам», – сказал глава СПЧ.
Фадеев подчеркнул, что отчисление должно применяться только в крайних случаях, когда ученик совершает серьезные нарушения, а не за мелкие проступки.
«Каждое нападение на педагогов должно быть жестко наказано, например, отчислением из школы. Вокруг этого сегодня ведется дискуссия. Позиция совета: отчисление должно быть в самых крайних случаях, когда ученик творит вопиющие безобразия – нападает на учителя, оскорбляет его, постоянно срывает уроки. Речь не должна идти о том, чтобы выгонять подростков за мелкие провинности», – отметил он.
Ранее стало известно, что Минпросвещения России планирует с 1 сентября ввести оценки за поведение для всех школьников с 1-го по 11-й класс.