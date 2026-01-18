news_header_top
Руc Тат
Общество 18 января 2026 10:19

Минпросвещения планирует с 1 сентября вернуть оценку за поведение

Минпросвещения планирует ввести оценки за поведение для всех школьников с 1-го по 11-й класс. Об этом сообщает РИА Новости.

В министерстве уточнили, что ранее в ходе апробации оценивались только ученики с 1-го по 8-й класс.

Эксперимент стартовал в текущем учебном году и охватил 89 школ из семи регионов. Каждая школа выбрала один из трех вариантов оценки поведения: зачет/незачет, трехбалльную или пятибалльную шкалу.

По итогам эксперимента будет разработана единая модель выставления оценок, которая начнет действовать с 1 сентября.

