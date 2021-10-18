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Ру Тат
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18 октября 2021  02:34

ФССП начала взыскание с Facebook 26 млн рублей штрафов по 8 делам

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Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила восемь дел о принудительном взыскании с Facebook штрафов на сумму в 26 миллионов рублей.

В шести делах фигурируют суммы взысканий по три миллиона рублей, в двух — по четыре миллиона рублей, передает Interfax.

Правонарушение со стороны Facebook заключается в отказе удалить, размещенные в соцсети призывов к участию в несанкционированных акциях.

В связи с отсутствием сведений о добровольном исполнении вступивших в законную силу постановлений мирового судьи взыскание будет проведено принудительно.

Всего с начала года Facebook были назначены штрафы на сумму 80 миллионов рублей.

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