Стало известно, насколько выросли зарплатные предложения для молодых татарстанцев

Предлагаемые молодым татарстанцам зарплаты заметно растут. За первые девять месяцев этого года в среднем они увеличились на четверть, или на 10,4 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 53,2 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщила директор филиала hh.ru в Поволжье Альбина Султанова.

«Для соискателей, у которых есть опыт работы до трех лет, зарплатные предложения еще выше. Медиана девяти месяцев 2023 года составляла 56,5 тыс. рублей, а в этом году — 71,7 тыс. рублей», — отметила она.

Растут и зарплатные ожидания самих соискателей. За последний месяц жители республики в возрасте 17 лет и младше ожидают доход на уровне 30 тыс. рублей, в возрасте 18–24 лет — 58,4 тыс. рублей, в 25–34 года — 78,4 тыс. рублей, в 35–44 года — 80,6 тыс. рублей, в 45–54 года — 78,4 тыс. рублей, в 55 лет и старше — 65,2 тыс. рублей.

В каких сферах Татарстана берут на работу специалистов без опыта, и какую зарплату предлагают работодатели, читайте в материале «Татар-информа» «Опыт не требуется»: какие вакансии предлагают молодежи в Татарстане и какую зарплату.