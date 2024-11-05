«Опыт не требуется»: какие вакансии предлагают молодежи в Татарстане и какую зарплату

В связи с общим кадровым голодом на рынке труда в Татарстане спрос на молодых сотрудников за год вырос в два раза

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Какую зарплату предлагают молодежи

Предлагаемые молодым татарстанцам зарплаты заметно растут – за первые 9 месяцев этого года в среднем она увеличилась на четверть, или на 10,4 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 53,2 тыс. рублей.

«Для соискателей, у которых есть опыт работы до трех лет, зарплатные предложения еще выше – 71,7 тыс. рублей», – сообщила «Татар-информу» директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Растут зарплатные ожидания и самих соискателей. По данным hh.ru за последний месяц, жители республики в возрасте 17 лет и младше ожидают дохода на уровне 30 тыс. рублей, в возрасте 18-24 лет – 58,4 тыс. рублей, 25-34 года – 78,4 тыс. рублей. Татарстанцы в возрасте 35-44 лет хотели бы получать 80,6 тыс. рублей, 45-54 лет – 78,4 тыс. рублей, 55 лет и старше – 65,2 тыс. рублей.

По данным SuperJob, бухгалтеры и медсестры в возрасте 18-29 лет претендуют на среднюю зарплату в 55 тыс. рублей, а в 30 лет и старше – на 60 и 63 тыс. рублей соответственно. Запросы программистов «1С» значительно выше. Так, соискатели в возрасте 18-29 лет хотят получать на руки после уплаты налогов 125 тыс. рублей в месяц, а старше 30 лет – 170 тыс. рублей.

Как отличаются зарплатные ожидания в Казани в зависимости от возраста

По данным SuperJob

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По данным SuperJob

Число вакансий для соискателей без опыта выросло на 34%

В связи с общим кадровым голодом на рынке труда в Татарстане спрос на молодых сотрудников за год вырос в два раза. Так, с начала года компании на hh.ru разместили 1,3 тыс. вакансий, которые доступны для соискателей с 14 лет. При этом за аналогичный период прошлого года их было 670.

«За девять месяцев этого года работодатели Татарстана разместили более 127 тыс. вакансий, доступных для соискателей без опыта работы. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – подчеркнула Султанова.

По данным пресс-службы SuperJob.ru, выпускникам вузов без опыта работы в целом по стране сегодня рады семь из десяти компаний. При этом работодателей, лояльных к молодым специалистам, за полтора года стало больше. Среди предприятий и организаций различных отраслей деятельности наиболее лояльны к выпускникам вузов производственные, строительные и IT-компании.

Выпускникам вузов без опыта работы в целом по стране сегодня рады семь из десяти компаний Фото: © «Татар-информ»

Работодатели привлекают молодые кадры различными «плюшками». Часто предлагают гибкий график, который можно было бы совмещать с учебой, обучение нужным навыкам в компании, внутренние бонусы от работодателя, особенно для курьеров и сборщиков заказов, еженедельные выплаты. В некоторых компаниях за начинающим специалистом закрепляют наставника, что способствует их быстрому профессиональному росту.

Что дополнительно предлагают работодатели молодым людям, чтобы привлечь их на работу?

По данным SuperJob

Работодателям нужны рабочие и массовый персонал

На региональном рынке труда сегодня наиболее востребованы кадры со средним специальным образованием, в частности квалифицированные рабочие и массовый персонал. Люди с высшим образованием также ценятся, но количество вакансий для них меньше, поскольку это узкие специалисты.

В Татарстане за последний месяц на hh.ru работодатели разместили 53,3 тыс. вакансий. Из них 10 тыс. предложений с требованием наличия высшего образования, 4,7 тыс. – с наличием среднего специального образования и в 40,6 тыс. вакансий образование не требуется либо оно не указано.

По прогнозам, массовый персонал будет востребован и в будущем Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В большинстве вакансий Татарстана, опубликованных в октябре 2024 года на SuperJob, от соискателей не требуют наличия высшего образования. По прогнозам, массовый персонал будет востребован и в будущем.

«Мы считаем, что популярные вакансии с быстрым входом, которые не требуют опыта работы и наличия определенных навыков, такие как курьеры, сборщики заказов, промоутеры, официанты, будут востребованы на рынке труда для молодых специалистов и в последующем. Также будет популярно репетиторство, поскольку увеличивается число различных онлайн-школ и компаниям требуется больше специалистов», – заметила Альбина Султанова.

В SuperJob добавили, что «не разделяют профессии на перспективные и неперспективные, актуальные и неактуальные».

«Наиболее популярны у выпускников школ, поступающих в вузы и средние профессиональные учебные заведения, IT и медицинские специальности. Программисты, врачи и военнослужащие — самые престижные профессии сегодня, по мнению россиян. Престижной работу, по мнению 57% представителей экономически активного населения, делает высокая зарплата», – подчеркнули в пресс-службе.

В условиях нехватки кадров заработные платы продолжат рост. Прежде всего это касается высокодефицитных работников Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В будущем будут востребованы кадры на производстве, в медицине и строительстве

По мнению аналитиков, востребованными в будущем будут специалисты, которые и сейчас в дефиците. Это работники сфер розничной торговли, автобизнеса, продаж, рабочий и медицинский персонал, фармацевты, специалисты по логистике, на производстве, в строительстве, на транспорте, в туризме и гостиничном бизнесе, сервисном обслуживании.

«При выборе профессии молодым людям нужно обращать внимание на три “кита”: хочу, могу, надо. То есть им нужно понять, к каким специальностям есть определенные интерес и склонности, параллельно следить за тем, какие профессии востребованы на рынке и какие требования к специалистам выдвигают работодатели», – посоветовала Султанова.

Как уже отмечалось выше, кадровый голод способствует росту заработных плат во всех профессиональных сферах. Поэтому в будущем эксперты ожидают ощутимый рост зарплат.

«В условиях нехватки кадров заработные платы продолжат рост. Прежде всего, это касается высокодефицитных работников: квалифицированных рабочих в промышленности и строительстве, водителей грузовых автомобилей. Развитие e-commerce продолжится, отрасли нужно все больше рабочих рук. И хотя испытания складских роботов ведутся, но до достаточного уровня автоматизации пока очень далеко. Нужны будут логисты, сервисы доставки и ретейлеры продолжат наращивать объем вознаграждения. Будут расти зарплаты и в IT-секторе, однако из-за эффекта высокой базы темпы роста начнут постепенно замедляться», – сообщили в SuperJob.

По данным сервиса, в будущем на рынке труда будут также востребованы специалисты в сфере ретейла, промышленности, проектирования, недвижимости, на складах, а также в области информационных технологий, интернета, связи и телекоммуникаций.