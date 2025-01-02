Ежемесячные налоговые вычеты для семей с детьми в РФ выросли в два раза

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С 2025 года в России вдвое увеличились размеры налоговых вычетов для семей с детьми. Как напомнили в РИА Новости, соответствующие изменения были разработаны Минфином и приняты Правительством с учетом идей депутатов и бизнесменов.

Так, налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка с 1 января составляют 2,8 тысячи рублей, а на третьего и последующих — 6 тысяч. Изменения не коснулись размера выплат на первого ребенка — они по-прежнему равны 1,4 тысячи рублей.

Помимо этого, выросла планка предельного дохода для предоставления таких вычетов. Теперь она достигает 450 тысяч рублей.

Налоговые вычеты предоставляются россиянам в беззаявительном порядке — налоговый агент предоставляет их в соответствии с уже имеющимися сведениями.