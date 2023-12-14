Ежегодно для развития новых регионов России в бюджете будет предусмотрен 1 трлн рублей

Ежегодно для развития новых регионов России в федеральном бюджете будет предусмотрен 1 трлн рублей. Это необходимо для постепенного вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в экономическую и социальную жизнь страны. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Триллион будет вкладываться в ближайшие годы. Плюс установились побратимские отношения между новыми регионами и другими субъектами Федерации, которые уже вложили, по-моему, в районе 150 млрд рублей», – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что некоторые российские регионы еще планируют вложить в развитие новые субъектов около 100 млрд рублей. «В других регионах ситуации намного лучше. Почему-то, как и в Крыму, не уделяли киевские власти должного внимания этим регионам», – заметил он.

При этом, по словам Президента, уже в этом году новые регионы перечисли в федеральный бюджет 170 млрд рублей. «Это говорит о том, что их экономика восстанавливается и приходит в нормативное состояние. Конечно, там еще очень много нужно будет сделать. Мы сделаем это», – заключил он.