СМИ: Итоговая пресс-конференция Путина может пройти 23 декабря

Итоговая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина может состояться 23 декабря. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к администрации главы государства. Издание добавляет — в Кремле готовятся к тому, что конференция пройдет в очном формате.

Еще один источник газеты напоминает, что традиционно итоги года с журналистами Президент подводит в третий или четвертый четверг декабря. «Вряд ли целесообразно проводить ее раньше в этом году, — пояснил собеседник газеты. — Это подведение итогов года, после которого фактически „политическая жизнь замирает“».

В 2020-м, первом пандемийном году итоговая пресс-конференция Путина состоялась 17 декабря, эта дата тоже выпала на четверг. Впервые она была совмещена с прямой линией Президента.

Ежегодная итоговая пресс-конференция Путина проводится с 2001 года.