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Общество 25 октября 2024 11:58

Ежедневно за порядком на саммите БРИКС следили 6,5 тысяч полицейских и росгвардейцев

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Ежедневно за порядком на саммите БРИКС следили 6,5 тысяч полицейских и росгвардейцев
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На площадках саммита БРИКС в Казани ежедневно служили более 6,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также были привлечены военные, сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии, работники частных охранных структур и представители общественных объединений.

«Личный состав МВД России совместно с коллегами из других правоохранительных ведомств предпринял исчерпывающие меры для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения саммита БРИКС. Правонарушений не допущено», – отметила она.

В Казани с 22 по 24 октября проходил 16-й саммит глав государств БРИКС. Лидер Китая Си Цзиньпин, покидая Казань, отметил, что саммит прошел успешно. Кроме того, он добавил, что Татарстан – «замечательное место». О главных смыслах исторического саммита БРИКС в Казани читайте в материале «Татар-информа».

#саммит БРИКС
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