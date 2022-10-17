Exxon остановил «Сахалин-1» из-за нежелания работать с танкерами «Совкомфлота»

Непосредственной причиной остановки добычи на проекте «Сахалин-1» стал отказ его оператора — американской корпорации Exxon отгружать нефть в танкеры «Совкомфлота», когда те из-за санкций остались без покрытия от западных страховых компаний. В итоге управление проектом было передано ПАО «Роснефть», пишет газета «Коммерсантъ».

Компания Exxon еще в марте решила уйти из РФ из-за конфликта на Украине. В конце апреля она сообщила о форс-мажоре на «Сахалине-1», из-за которого добыча начала снижаться и в мае полностью остановилась.

По информации источников издания, Exxon отказалась продолжать отгрузку нефти в танкеры «Совкомфлота», который попал под санкции в конце марта. Из-за этого его суда лишились страховки от Международной группы клубов взаимного страхования (International Group of P&I Clubs).

В июне руководитель «Совкомфлота» Игорь Тонковидов рассказал о решении проблемы за счет привлечения российских страховщиков. По словам собеседников «Ъ», страховку предоставил российский «Ингосстрах».

Несмотря на это, в Exxon заявили о необходимости обязательного P&I-страхования (это страхование широких, неопределенных рисков, которые некоторые страховщики обычно не покрывают) и не стали возобновлять отгрузки.

В октябре Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании нового оператора проекта «Сахалин-1». Имущество проекта должно получить новое российское юридическое лицо — ООО «Сахалин-1». Управление же от Exxon с ее 30% в проекте передано «Роснефти» с 20%.