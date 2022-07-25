«Евровидение — 2023» примет Великобритания

«Евровидение — 2023» состоится в Великобритании. Об этом сообщается на сайте Европейского вещательного союза.

Ранее EBU принял решение, что Украина, несмотря на победу в конкурсе 2022 года, не проведет мероприятие из соображений безопасности. Однако ее представитель автоматически пройдет в финальный раунд конкурса.

«Европейский вещательный союз и (британская телерадиовещательная корпорация) Би-би-си рады подтвердить, что конкурс песен „Евровидение-2023“ пройдет в Соединенном Королевстве», — отметили в союзе.

Конкурс не состоится на Украине в связи с проведением специальной военной операции по защите Донбасса, инициированной в феврале Президентом России Владимиром Путиным.