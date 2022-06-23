«Евровидение—2023» не будут проводить на Украине
«Евровидение—2023» решено не проводить на Украине. Европейский вещательный союз планирует начать поиск более подходящего места для проведения песенного конкурса, сообщает РИА Новости со ссылкой на EBU.
«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни „Евровидение“ в следующем году», — отмечается в сообщении.
В организации уточнили, что такое решение принимается из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что возможным местом проведения «Евровидения—2023» может стать Великобритания, представитель которой занял в этом году второе место.