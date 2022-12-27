Евросоюз запретил юристам консультировать фирмы из России по вопросам санкций

Российские компании не вправе получать юридические консультации по вопросам санкций у европейских специалистов, если речь не идет о судебном процессе. Это следует из обновленных разъяснений Еврокомиссии, посвященных предоставлению услуг в условиях санкций, сообщает РБК.

В ответ на вопрос, запрещено ли предоставлять консультации по вопросам соблюдения санкций организациям из России, Еврокомиссия обратила внимание на то, что обязанности по соблюдению ограничительных мер напрямую возложены на европейские фирмы.

Это означает, что российские компании вообще не должны обращаться к европейским юристам за консультациями по соблюдению рестрикций. Обращаться за необходимыми для сделок или транзакций разрешениями следует европейским организациям, а не их российским контрагентам.

Вместе с тем европейские юристы могут консультировать зарубежные «дочки» российских фирм, если эти услуги оказываются не в интересах материнской компании в РФ.

В целом услуги по консультированию в сфере санкционного комплаенса являются частным случаем юридических услуг, оказание которых российским властям или организациям (любым, в том числе и не попавшим в санкционные списки) Евросоюз запретил в рамках восьмого пакета санкций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ЕС утвердил девятый пакет санкций — введен запрет на экспорт дронов и вещание телевизионных каналов.