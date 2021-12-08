Путин: США вводят санкции, чтобы помешать развитию России

Соединенные Штаты, прикрываясь собственной безопасностью, вводят новые санкции, планируя сдержать развитие России. Об этом на встрече с участниками Конгресса молодых ученых рассказал Президент РФ Владимир Путин.

«Чем ваш институт (МФТИ) угрожает безопасности США? Ничем, это полная чушь. Объяснение только одно — попытка сдержать развитие», — заявил глава государства.

Он напомнил, что в конце прошлого века Россия всем нравилась, «когда нам присылали по линии гуманитарной помощи картошку».

«Спасибо и за это, многие делали это искренне, я знаю, честно говорю об этом, потому что общался с этими людьми в Петербурге», — добавил Путин.

Однако когда Россия начала выходить из сложившихся трудностей, в том числе восстановила конституционное единство и возобновила свое развитие, в ней стали видеть конкурента. Причем соперником страна стала как в политике, так и производстве, науке и энергетике. После этого «дружелюбия» в ее отношении стало меньше, «и начали наши партнеры так называемые проводить политику сдерживания».

Кроме того, создается впечатление, продолжил Президент, что политические силы в США соревнуются в том, кто больше заработает на санкциях. Поэтому Штаты никак не могут выйти из создавшегося положения.

«Ничего хорошего в этом нет, и что любопытно — не вижу, как они могут выйти из этого витка, хотя, конечно, им придется это сделать. Просто придётся в силу своеобразного развития ситуации в мире», — заметил Владимир Путин.