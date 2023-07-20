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Политика 20 июля 2023 14:38

Евросоюз продлил все санкции против России еще на полгода

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Евросоюз продлил все санкции против России еще на полгода
Фото: ru.wikipedia.org

Все экономические антироссийские санкции Евросоюза продлены на шесть месяцев — до конца 2024 года. Решение опубликовано в заявлении ЕС.

«Совет принял сегодня решение продлить на шесть месяцев — до 31 января 2024 года — запретительные меры против секторов экономики России», — приводит цитату ТАСС.

Напомним, что западные страны начали усиливать антироссийские санкции в связи с проведением специальной военной операции, о начале которой в феврале 2022 года объявил Президент РФ Владимир Путин.

Сегодня глава российского государства продлил на два года действие указа об экономических мерах в ответ на санкции. Он будет действовать до 31 декабря 2025 года.

#санкции #евросоюз
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