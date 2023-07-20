Путин продлил еще на два года указ об экономических мерах в ответ на санкции

Действие ограничительных мер во внешней торговле России продлевается на два года – до 31 декабря 2025 года. Соответствующий указ Президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Предыдущая версия указа о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности действовала до 31 декабря этого года. Теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

В указе говорилось, в частности, что ограничения применяются «в целях обеспечения безопасности Российской Федерации и бесперебойного функционирования промышленности». В перечне товаров, попадающих под запреты и ограничения, есть технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника. Кроме того, был ограничен экспорт некоторых видов лесоматериалов, удобрений, сырья для химической промышленности, зерновых культур и так далее.