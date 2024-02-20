Евросоюз продлил действие санкций против России до февраля 2025 года

Евросоюз продлил действие введенных против России рестрикций до 24 февраля 2025 года. Постановление Совета ЕС размещено в «Официальном журнале Евросоюза».

«В статье 10 решения 2022/266 второй абзац заменен на следующий: Настоящее решение действует до 24 февраля 2025 года», – сказано в документах.

Отмечается, что речь об ограничениях, введенных в связи с вхождением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Санкционное давление США и их союзников на Россию увеличилось после начала спецоперации. Уже к 7 марта 2022 года страна стала мировым лидером по количеству наложенных санкций, обойдя Иран. Больше всего ограничений в отношении нашей страны ввели США и Евросоюз. При этом 16 ноября 2023 года Bloomberg писал, что экономика РФ почти полностью восстановилась после санкций и близка к периоду «до февраля 2022 года». В середине января ЕС начал обсуждение 13-го пакета санкций против России.

Ранее сообщалось, что на встрече со студентами и работниками промпредприятий Челябинской области 16 февраля Президент Владимир Путин назвал пользу от антироссийских санкций.