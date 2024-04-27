Евросоюз призвал Россию отменить передачу «дочек» Ariston и Bosch структуре «Газпрома»

Власти Европейского Союза заявили, что решения руководства России, касающиеся «дочек» компаний Ariston и Bosch, не соответствуют международному праву, и предложили отказаться от них. Соответствующее заявление распространила внешнеполитическая служба ЕС.

«Европейский Союз призывает Россию пересмотреть эти меры и найти приемлемые решения вместе с европейскими компаниями, затронутыми ими», — сказано в сообщении.

По оценке руководства ЕС, действия РФ подтвердили ее репутацию как «непредсказуемого игрока» в экономической сфере, который создает «враждебный по отношению к иностранным инвесторам деловой климат».

Накануне Президент РФ Владимир Путин своим указом передал российские «дочки» производителей бытовой техники, итальянской Ariston Holding N.V. и немецкой BSH Hausgerate GmbH, во временное управление АО «Газпром бытовые системы». Структура «Газпрома» получила 100% долей в уставном капитале обеих компаний: «Аристон Термо Русь» и «БСХ Бытовые Приборы».