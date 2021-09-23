Евросоюз планирует открыть представительство в Афганистане

Европейский Союз собирается открыть свое представительство в столице Афганистана Кабуле. Об этом сообщил журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.

«Мы работаем над этим. Но по соображениям безопасности я не могу сказать вам сроки», — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

После начала вывода из Афганистана американских войск движение «Талибан» (в России признано террористическим и запрещено — прим. Т-и) достаточно быстро захватило власть в стране. Сторонники радикального движения 15 августа заняли Кабул, а Президент Исламской Республики Афганистан Ашраф Гани бежал.

Американцы полностью покинули страну к 31 августа. Радикалы 6 сентября объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана, включая провинцию Панджшер, которую удерживали их оппоненты, а 7 сентября объявили состав временного Правительства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент России Владимир Путин обсудил с Премьер-министром Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане.