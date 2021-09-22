Путин пообщался с Премьер-министром Италии о ситуации в Афганистане

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с Председателем Совета министров Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны выразили обоюдный настрой на совместную работу по предотвращению рисков распространения терроризма, экстремизма и наркопреступности и подчеркнули важность налаживания межафганского диалога.

Российский лидер проинформировал Марио Драги о договоренностях, достигнутых в ходе заседаний Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Душанбе 16–17 сентября.

Также в ходе беседы обсуждалась проблематика предстоящего саммита «Группы двадцати», который пройдет под председательством Италии.