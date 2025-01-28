Евросоюз намерен запретить импорт Xbox и PlayStation в Россию

Флаг Европы

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Европейский союз в рамках нового пакета санкций собирается запретить поставки в Россию игровых консолей Xbox (от Microsoft) и PlayStation (от Sony). Об этом рассказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, пишет британская газета The Financial Times.

В связи с этим еврокомиссар подчеркнула, что в ЕС изучают все товары, помогающие РФ вести боевые действия, чтобы включить их в санкционные списки. «Даже консоли для видеоигр, потому что, по-видимому, именно с них они управляют дронами», — пояснила она.

Кроме того, по словам Каллас, предполагается запретить некоторые химикаты и ограничить импорт сжиженного природного газа из РФ. Новый санкционный пакет должен быть введен 22 февраля — незадолго до того момента, как пройдет три года с начала специальной военной операции.

Все крупнейшие производители игровых консолей — Sony, Microsoft и Nintendo — приостановили продажи в России вскоре после начала широкомасштабных боевых действий и введения санкций — в начале марта 2022 года. Их продукция ввозится в страну в рамках параллельного импорта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что главы МИД стран Евросоюза согласовали продление санкций против России.