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Политика
4 апреля 2022  14:44

Евросоюз намерен сохранить каналы связи с Россией, несмотря на санкции

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Несмотря на ужесточение антироссийских санкций, Евросоюз считает важным сохранять каналы связи с Россией для урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано, передает РИА Новости. 

Политик отметил, что коммуникация осуществляется по «разным каналам». 

«Санкции и изоляция не означают прекращение коммуникации. Для нас диалог всегда в приоритете. Мы всегда стараемся сохранять как можно дольше открытыми каналы связи», — сказал он на брифинге в Брюсселе. 

Стано подчеркнул, что лидеры стран — членов ЕС самостоятельно решают, вести ли им диалог с Президентом России Владимиром Путиным. Институты Евросоюза не дают им рекомендаций в подобных вопросах.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Многие страны Запада осудили это решение и ужесточили ограничения против России, в том числе приостановив работу некоторых крупных зарубежных компаний на территории страны. В марте Евросоюз утвердил уже четвертый по счету пакет санкций против России.

 

 

#санкции Запада #евросоюз #спецоперация на Украине
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