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Ру Тат
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Политика
19 июля 2022  10:48

Евросоюз начал переговоры по вступлению с Албанией и Северной Македонией

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Стартовали переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз. Об этом со ссылкой на главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен сообщает ТАСС.

«Какой исторический момент. Сегодня Албания и Северная Македония начинают переговоры о вступлении в Евросоюз», — заявила представитель Еврокомиссии во время на пресс-конференции в Брюсселе.

Оба государства уже довольно долгое время являются кандидатами на вступление в ЕС: Албания — с 2005-го, а Северная Македония — с 2014 года.

Напомним, что ранее о желании вступить в НАТО заявили Швеция и Финляндия. Отказ от традиционного военного нейтралитета станет большой ошибкой для государств, заявил на это Президент России Владимир Путин.

#евросоюз
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