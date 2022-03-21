Евросоюз может дополнительно выделить Украине миллиард евро для закупок оружия

На встрече в Брюсселе главы МИД стран Евросоюза примут решение о выделении дополнительного миллиарда евро Украине на покупку военного оружия. Об этом рассказала глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок.

«В отношении поставок оружия мы видим, что нужна дополнительная поддержка, поэтому мы сегодня примем политическое решение, что мы с европейской стороны увеличим поддержку на дополнительный миллиард, чтобы Украина могла сама закупать оружие», – приводит ее слова РИА Новости.

Дипломат также отметила, что если Украина будет закупать оружие у немецких производителей, то Германия будет содействовать ускорению этого процесса.

Она уточнила, что из соображений безопасности детали поставок вооружения не будут озвучены публично.

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее Президент России Владимир Путин на совещании по обсуждению мер социально-экономической поддержки регионов РФ подчеркнул, страны НАТО и союзники сами подталкивают Киев к кровопролитию, поставляя ему оружие.