Евросовет предоставил Украине и Молдове статус кандидатов на вступление в ЕС

Европейский совет предоставил Украине и Молдове статус стран — кандидатов в члены Европейского Союза. Об этом в своем Twitter’е сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель.

Политик охарактеризовал этот момент как «исторический» и поздравил с принятием этого решения народы и лидеров обоих постсоветских государств.

Ранее СМИ сообщали, что все 27 стран — участниц Евросоюза согласились предоставить Украине статус кандидата на вступление в объединение.

Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Несмотря на это, позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не против вступления Украины в ЕС, так как это не военно-политический, а экономический блок.