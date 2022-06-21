Bloomberg: Все страны ЕС согласились предоставить Украине статус кандидата на вступление

Все 27 стран-участниц Евросоюза согласились предоставить Украине статус кандидата на вступление в объединение. Свое решение официально они могут объявить уже на этой неделе в ходе саммита лидеров ЕС, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Предоставление статуса и любые сопутствующие условия должны одобрить все страны-члены ЕС. При этом на прошедшей накануне встрече послов стран против такого решения никто не выступил, а Еврокомиссия рекомендовала предоставить Киеву статус кандидата на вступление в ЕС.

Кроме того, предполагается, что ЕС поддержит одобрение статуса кандидата Молдовы, а позднее и Грузии, если она выполнит «конкретные дополнительные условия», утверждает источник.

Статус кандидата — это первый важный шаг на долгом пути вступления в Евросоюз, пишет Bloomberg. Турция находится в статусе кандидата с декабря 1999 года, Северная Македония — с 2005 года, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Россия не против вступления Украины в ЕС, так как это не военно-политический, а экономический блок.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.