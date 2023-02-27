Евросовет обязал всех попавших под санкции сообщить о своих активах в Евросоюзе

Совет Европейского Союза обязал все лица и организации, попавшие в антироссийские санкционные списки, уведомить национальные или европейские регуляторы о своих активах в странах ЕС и содействовать местным властям в работе по их блокированию. Об этом сообщается в Официальном журнале Евросоюза.

«<…> эти физические или юридические лица, организации или [государственные] органы должны сообщить <…> в течение шести недель с даты внесения в список <…> о средствах или экономических ресурсах в пределах юрисдикции государства-члена, принадлежащих им, находящихся в их владении или под их контролем, компетентному органу государства-члена <…>», — отмечается в решении Евросовета.

«Они (попавшие под санкции люди и организации — прим. Т-и) должны сотрудничать с национальным компетентным органом при любой проверке такой информации. Неисполнение этих обязательств будет рассматриваться как обход мер по замораживанию денежных средств и экономических ресурсов», — подчеркивается в документе.

При этом еще 28 ноября прошлого года Евросовет включил обход санкций, введенных сообществом, в перечень преступлений.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Евросоюз в рамках десятого пакета санкций ввел ограничительные меры против КАМАЗа, КВЗ и Зеленодольского завода имени Горького.