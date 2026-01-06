Европейские страны сделали заявление по поводу притязаний США на Гренландию

Франция, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания и Дания выпустили совместное заявление из-за притязаний США на Гренландию.

«Гренландия принадлежит своему народу, а решения по вопросам, касающимся Дании и Гренландии, должны принимать только Дания и Гренландия, и только они», – отмечается в заявлении.

Лидеры европейских стран также подчеркнули, что безопасность в Арктике должна обеспечиваться совместными усилиями и в строгом соответствии с принципами Устава ООН, включая уважение территориальной целостности и нерушимости границ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенным Штатам необходима и Гренландия, ссылаясь на стратегическую важность острова для национальной безопасности.

Кроме того, накануне жена заместителя главы администрации Белого дома Стивена Миллера разместила в одной из социальных сетей изображение карты Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью: «Скоро».

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен в марте заявлял, что Соединенные Штаты никогда не смогут присоединить Гренландию.

Дания объявила о принадлежности ей всей территории Гренландии в 1921 году, хотя Норвегия претендовала на восточное побережье острова вплоть до 1933-го. США впервые захотели приобрести Гренландию в 1867 году, но сделка сорвалась из-за отсутствия одобрения в Конгрессе. В 1910 году высказывалось предложение по обмену территориями между Штатами, Данией и Германией, а в 1946 году США вновь предложили купить остров за 100 млн тогдашних долларов. Идея возникала еще не раз во время холодной войны, но так и не была реализована.