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Ру Тат
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Политика
18 марта 2022  15:20

Европарламент закрыл российским дипломатам доступ в свои здания

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Российским и белорусским дипломатам, а также госслужащим этих стран запрещено заходить в здания Европарламента в Брюсселе и Страсбурге, об этом глава ЕП Роберта Метсола написала в своем Twitter. 

«С сегодняшнего дня дипломатам и госслужащим России и Беларуси запрещен вход в помещения Европарламента», – сказано в публикации.

По словам Метсолы, в Доме демократии «нет места тем, кто стремится к разрушению демократического порядка».

23 февраля руководство ЛНР и ДНР обратилось к России за помощью в отражении украинской агрессии. Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, после чего многие страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что МИД России начало процедуру выхода РФ из Совета Европы.

#санкции Запада #спецоперация на Украине #Европарламент
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