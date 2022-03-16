МИД России запустил процедуру выхода из Совета Европы

Министерство иностранных дел России запустило процедуру выхода из Совета Европы. Соответствующее заявление было размещено на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении говорится, что страны НАТО и Евросоюза, злоупотребляя своим большинством в организации, последовательно превращают ее в инструмент антироссийской политики.

«25 февраля они приняли дискриминационное решение о приостановке представительства России в уставных органах Совета Европы. В таких условиях наша страна оставаться в Совете Европы не будет», — отмечается в заявлении.

При этом Россия, подчеркивают в МИД, остается открытой к прагматичному и равноправному взаимодействию с членами СЕ по вопросам, которые представляют взаимный интерес, и по тем конвенциям, участие в которых будет продолжено.