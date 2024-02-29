Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Европарламент призвал ввести новые санкции против России и Белоруссии
Депутаты Европарламента приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины и призвали ввести новые ограничения против России и Белоруссии. Об этом стало известно на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, сообщает ТАСС.
«Европарламент призывает Совет ЕС сохранять и расширять свою политику санкций против России и Белоруссии, отслеживая, анализируя и повышая ее эффективность», — отмечается в заявлении.
В частности, депутаты призвали полностью согласовать санкции против Минска с антироссийскими ограничениями, а также дополнить глобальный санкционный режим ЕС и другие списки лицами из этих государств.
Также они вновь вернулись к обсуждению запрета на ввоз российского урана и продукции металлургии, потребовали срочно разобраться с юридической и правовой базой для конфискации госактивов РФ.
Еще несколько пунктов для возможного расширения санкций — прекращение поставок ископаемого топлива из России, полное эмбарго на поставки сельхозпродукции и рыбы, дополнительное снижение потолка цен на нефть и газ. Относительно последнего, планируется ввести «карательные меры» против «теневого флота», который якобы транспортирует российскую нефть без страховки через страны Евросоюза и международные воды. Вновь поднят вопрос компаний из третьих стран, которые якобы участвуют в обходе антироссийских ограничений.
Напомним, что в конце февраля Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»