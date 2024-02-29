Европарламент призвал ввести новые санкции против России и Белоруссии

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины и призвали ввести новые ограничения против России и Белоруссии. Об этом стало известно на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, сообщает ТАСС.

«Европарламент призывает Совет ЕС сохранять и расширять свою политику санкций против России и Белоруссии, отслеживая, анализируя и повышая ее эффективность», — отмечается в заявлении.

В частности, депутаты призвали полностью согласовать санкции против Минска с антироссийскими ограничениями, а также дополнить глобальный санкционный режим ЕС и другие списки лицами из этих государств.

Также они вновь вернулись к обсуждению запрета на ввоз российского урана и продукции металлургии, потребовали срочно разобраться с юридической и правовой базой для конфискации госактивов РФ.

Еще несколько пунктов для возможного расширения санкций — прекращение поставок ископаемого топлива из России, полное эмбарго на поставки сельхозпродукции и рыбы, дополнительное снижение потолка цен на нефть и газ. Относительно последнего, планируется ввести «карательные меры» против «теневого флота», который якобы транспортирует российскую нефть без страховки через страны Евросоюза и международные воды. Вновь поднят вопрос компаний из третьих стран, которые якобы участвуют в обходе антироссийских ограничений.

Напомним, что в конце февраля Евросоюз принял 13-й пакет санкций против России.