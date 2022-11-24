Европарламент отказался признавать паспорта жителей новых регионов России

Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о непризнании российских загранпаспортов, выданных на территории присоединенных к России четырех регионов Украины, а также в Абхазии и Южной Осетии. Обладателям таких документов не будут предоставлять визы для въезда на территорию Европейского Союза.

Поддержал соглашение 541 евродепутат, семь выступили против, а еще 34 воздержались, сообщает пресс-служба Европарламента.

Исключение предусмотрено только для тех обладателей российских загранпаспортов, которые спасаются от продолжающихся боевых действий на Украине. Для них останется открыт въезд на территорию ЕС по гуманитарным причинам.

Теперь решение Европарламента должно быть принято Советом ЕС и затем опубликовано в Официальном журнале ЕС. Оно вступит в силу на следующий день после публикации.

Предварительная договоренность не признавать на территории Евросоюза паспорта, выданные в присоединенных к РФ Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии, была достигнута еще 10 ноября.