Евросоюз согласовал отказ признавать паспорта жителей новых регионов РФ

Совет Европейского Союза и Европарламент предварительно договорились не принимать паспорта, выданные в присоединенных к России Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Если инициатива будет окончательно утверждена, то для получения визы или въезда в страну Шенгенской зоны не будут приниматься паспорта, выданные в новых регионах РФ или полученные их жителями. Аналогичные меры коснутся документов, выданных в Абхазии и Южной Осетии или их жителям.

В заявлении отмечается, что непризнание документов должно стать ответом на «неспровоцированные и необоснованные» действия России против Украины и практику выдачи российских загранпаспортов жителям занятых регионов, а также на признание независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии в 2008 году.

«Это решение направлено на определение общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на защиту безопасности государств-членов ЕС», — подчеркивается в сообщении Евросовета.

Пока решение носит предварительный характер. Теперь Совет ЕС и Европарламент должны утвердить согласованный текст перед официальным принятием.